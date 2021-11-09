В Альянсе турагентств призвали россиян не пересекать границы закрытых государств

Исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова напомнила россиянам, что идея въехать в «разрешённую» страну ЕС, чтобы затем перебраться в закрытые для россиян государства, является крайне опасной.

Об этом она рассказала в беседе с НСН.

«Что касается туристов, которые предпочли отдохнуть самостоятельно, я бы не советовала им ехать в открытую страну Евросоюза, например в Грецию, чтобы ехать затем в другие страны. Я не уверена, что людей впустят, однако, если даже это и произойдёт, а затем границы вдруг закроют, кто вывозить будет? Как выбираться? Опять будет виновато правительство, Министерство иностранных дел», — поделилась мнением Осипова.

Она отметила, что это несёт «огромные риски».

«Мы живём в период мировой пандемии, нельзя об этом забывать. Правительство той или иной страны может ввести такие ограничения, что вы просто оттуда не выберетесь», — сказала Осипова.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.