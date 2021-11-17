В Москве создадут цифровую базу животных из приютов

В столице разработают единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов», — говорится в сообщении.

В персональные профили животных внесут информацию о виде, поле, весе, окрасе, возрасте и состоянии здоровья, включая необходимые ветеринарные документы.

Отмечается, что сегодня в приютах столицы находятся около 17 тыс. животных.

Итоговый электронный каталог разместят на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешёл на зимний режим работы.