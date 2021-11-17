В Москве создадут цифровую базу животных из приютов

Короткая ссылка
В столице разработают единую цифровую базу животных, содержащихся в приютах. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В Москве создадут цифровую базу животных из приютов
  • © Ю. Иванко/Mos.ru

«Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов», — говорится в сообщении.

В персональные профили животных внесут информацию о виде, поле, весе, окрасе, возрасте и состоянии здоровья, включая необходимые ветеринарные документы.

Отмечается, что сегодня в приютах столицы находятся около 17 тыс. животных.

Итоговый электронный каталог разместят на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перешёл на зимний режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить