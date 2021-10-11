Московский зоопарк перешёл на зимний режим работы

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Московский зоопарк перешёл на новый режим работы в связи с подготовкой к наступлению зимнего периода.
Московский зоопарк перешёл на зимний режим работы
  • © Московский зоопарк/Moscow Zoo﻿
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«К наступлению зимы готовятся и москвичи, и коммунальные службы, и, конечно, обитатели Московского зоопарка. Зоосад уже перешёл на новый режим работы. Посетить его можно с 09:00 до 20:00. Многие животные уже набрали вес к холодам и готовы уснуть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты учреждения начали переводить теплолюбивых животных во внутренние вольеры. В частности, в помещения уже переселились обезьяны, сурикаты и капибары.

Как ранее передавало ФАН, в Московском зоопарке запустили осеннюю акцию по сбору урожая для животных.

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