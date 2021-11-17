В Туле мужчина ударил полицейского из-за конфликта по поводу QR-кода
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
Об этом информирует региональное СУСК России.
«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.
По информации следствия, на отказ работников бара впустить мужчину без предъявления QR-кода, последний стал агрессивно себя вести и ударил прибывшего на место полицейского головой в лицо.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 81-летнего пенсионера, который выстрелил в направлении полицейских в Перми.