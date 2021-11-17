В Туле мужчина ударил полицейского из-за конфликта по поводу QR-кода

В Туле пьяный мужчина, которого сотрудники бара отказались пускать без предъявления QR-кода о вакцинации, ударил приехавшего на место инцидента полицейского.

Об этом информирует региональное СУСК России.

«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, на отказ работников бара впустить мужчину без предъявления QR-кода, последний стал агрессивно себя вести и ударил прибывшего на место полицейского головой в лицо.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 81-летнего пенсионера, который выстрелил в направлении полицейских в Перми.