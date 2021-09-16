В Перми возбудили дело в отношении стрелявшего в полицейских пенсионера
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Как сообщает региональное следственное управление, наряд сотрудников полиции прибыл к дому, из которого производились выстрелы. Выяснилось, что из ружья стрелял местный житель 1940 года рождения.
«Полицейские, находясь в подъезде указанного дома, потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия, на что он, находясь внутри своей квартиры, произвёл несколько выстрелов из огнестрельного ружья в направлении сотрудников полиции», — отмечают следователи.
Оружие изъято, подозреваемый был задержан и помещён в психиатрическое учреждение. Проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что в городе Лиски Воронежской области неизвестный совершил нападение на отдел полиции. Подробнее — в материале RT.