В Перми возбудили дело в отношении стрелявшего в полицейских пенсионера

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 81-летнего пенсионера, который выстрелил в направлении полицейских в Перми.
В Перми возбудили дело в отношении стрелявшего в полицейских пенсионера
  • © Антон Денисов / РИА Новости

Как сообщает региональное следственное управление, наряд сотрудников полиции прибыл к дому, из которого производились выстрелы. Выяснилось, что из ружья стрелял местный житель 1940 года рождения. 

«Полицейские, находясь в подъезде указанного дома, потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия, на что он, находясь внутри своей квартиры, произвёл несколько выстрелов из огнестрельного ружья в направлении сотрудников полиции», — отмечают следователи.

Оружие изъято, подозреваемый был задержан и помещён в психиатрическое учреждение. Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в городе Лиски Воронежской области неизвестный совершил нападение на отдел полиции. Подробнее — в материале RT.

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