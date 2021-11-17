Врач Великжанина предупредила о последствиях коронавируса у беременных

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Врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог «Инвитро» Елена Великжанина рассказала, что беременная женщина, болеющая COVID-19, не может передать вирус плоду, но, вероятнее всего, ребёнок может заболеть коронавирусом после рождения.
Врач Великжанина предупредила о последствиях коронавируса у беременных
  • Reuters
  • © Luis Cortes

«Заболевание не передаётся внутриутробно, но у ребёнка высока вероятность заболеть после рождения», — заявила Великжанина в беседе с РИА Новости.

По её словам, поэтому новорождённого сначала изолируют от мамы, являющейся носителем коронавируса.

Врач подчеркнула, что сложнее всего переносят коронавирус непривитые беременные.

Великжанина отметила, что согласно рекомендациям Минздрава России, вакцинироваться лучше всего во время планирования беременности, либо сделать прививку после срока в 22 недели.

«Доказательств негативного влияния вакцинации на беременность и ребёнка не выявлено», — подытожила она.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш в беседе с «360» заявила, что беременные с хроническими заболеваниями находятся в зоне риска инфицирования коронавирусом. 

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