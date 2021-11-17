В МИД России продолжат поддержку работы ООН для помощи палестинским беженцам
- globallookpress.com
«Подтвердили, что Россия продолжит последовательную поддержку деятельности агентства», — сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что МИД России высоко оценивает усилия БАПОР касательно оказания поддержки палестинцам, особенно в областях здравоохранения, образования и гуманитарного снабжения.
В мае сообщалось, что в условиях обострения на Ближнем Востоке Россия продолжает оказание помощи народу Палестины.