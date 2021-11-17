В МИД России продолжат поддержку работы ООН для помощи палестинским беженцам

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В российском Министерстве иностранных дел продолжат последовательную поддержку деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
В МИД России продолжат поддержку работы ООН для помощи палестинским беженцам
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«Подтвердили, что Россия продолжит последовательную поддержку деятельности агентства», — сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что МИД России высоко оценивает усилия БАПОР касательно оказания поддержки палестинцам, особенно в областях здравоохранения, образования и гуманитарного снабжения.

В мае сообщалось, что в условиях обострения на Ближнем Востоке Россия продолжает оказание помощи народу Палестины.

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