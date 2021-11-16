Специалист дал советы по подготовке к лыжному сезону

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Президент спортивно-оздоровительного клуба «ГАБО», ответственный в Дмитровском городском округе за габовскую народную лыжную трассу, председатель совета Ассоциации организаторов лыжных трасс Геннадий Фищенко дал советы по подготовке к лыжному сезону.
Специалист дал советы по подготовке к лыжному сезону
  • РИА Новости

«У кого есть инвентарь, тем нужно достать его, почистить, пропарафинить, посмотреть, в каком состоянии обувь и спортивная одежда. Не профессиональным спортсменам, а любителям здорового образа жизни я советую приобретать достаточно дешёвый инвентарь — за 3—5 тыс.», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Фищенко, для достижения оптимальной физической формы необходимо регулярно заниматься спортом.

Чтобы в лыжный сезон легче переносить нагрузки, эксперт рекомендует заранее добавить в своё расписание пробежки на свежем воздухе или скандинавскую ходьбу.

Ранее Ольга Чижевская, исполнительный директор ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» и тренер по оздоровительному фитнесу в беседе с kp.ru дала советы по поддержанию формы в пандемию.

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