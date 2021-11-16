В Петербурге от COVID-19 скончались шесть детей с начала пандемии
- © Денис Абрамов
- РИА Новости
Об этом сообщил Интерфакс.
«С апреля 2020 года, к сожалению, мы потеряли пятерых детей. Но мы принимаем наиболее тяжёлую группу детей — это дети, которые, кроме коронавируса, имеют ещё и тяжёлую сопутствующую патологию», — рассказал главный неонатолог Минздрава России, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.
Шестой умерший от коронавируса ребёнок также имел сопутствующие заболевания.
«Одна смерть ребёнка с тяжёлыми патологиями зарегистрирована в больнице Филатова», — добавили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.
По словам Иванова, чаще всего в клинику поступают несовершеннолетние с поражением лёгких до 85%.
Для заболевших COVID-19 и пневмонией в Санкт-Петербурге развёрнуто почти 9,5 тыс. ковидных коек. В настоящее время в стационарах лечатся менее 7,5 тыс. человек.
Более 700 пациентов находятся в реанимации, ещё 371 подключён к аппаратам ИВЛ.