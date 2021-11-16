В Петербурге от COVID-19 скончались шесть детей с начала пандемии

Короткая ссылка
С начала пандемии в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались шесть детей, заявили представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и городского Комитета по здравоохранению.
В Петербурге от COVID-19 скончались шесть детей с начала пандемии
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщил Интерфакс.

«С апреля 2020 года, к сожалению, мы потеряли пятерых детей. Но мы принимаем наиболее тяжёлую группу детей — это дети, которые, кроме коронавируса, имеют ещё и тяжёлую сопутствующую патологию», — рассказал главный неонатолог Минздрава России, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.

Шестой умерший от коронавируса ребёнок также имел сопутствующие заболевания.

«Одна смерть ребёнка с тяжёлыми патологиями зарегистрирована в больнице Филатова», — добавили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.

По словам Иванова, чаще всего в клинику поступают несовершеннолетние с поражением лёгких до 85%.

Для заболевших COVID-19 и пневмонией в Санкт-Петербурге развёрнуто почти 9,5 тыс. ковидных коек. В настоящее время в стационарах лечатся менее 7,5 тыс. человек.

Более 700 пациентов находятся в реанимации, ещё 371 подключён к аппаратам ИВЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить