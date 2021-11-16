ОНК: подозреваемый по делу о гибели состоявших в «группе смерти» подростков не признаёт вины

Подозреваемый в создании в одном из мессенджеров «группы смерти» 19-летний житель Ессентуков помещён в московский НИИ им. Сербского для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы, уточнив, что молодой человек не признаёт себя виновным.

«Богдан А. был арестован 18 июня 2021 года в Пятигорске, а вчера его поместили в восьмиместную палату НИИ им. Сербского. В беседе с членами ОНК он заявил, что вину не признаёт», — сказал представитель комиссии.

По его словам, несмотря на возраст, А. выглядит как невысокого роста подросток с заторможенной речью.

Арестованный утверждал, что в СИЗО Пятигорска №2 якобы содержался в камере с ранее судимыми заключёнными.

«Они говорили, что младшие должны убирать за старшими, заставляли мыть за них посуду», — привёл член комиссии слова подозреваемого, добавив, что в соответствии с законом лица, арестованные впервые, не должны содержаться с ранее отбывавшими наказание в местах лишения свободы.

О себе арестованный говорит, что ещё в детстве у него были выявлены хронические заболевания, но они не мешали ему учиться в техникуме на «специалиста по компьютерным сетям». При этом точное название специальности А. вспомнить не смог.

В Москву он был доставлен 3 октября и содержался в СИЗО «Матросская Тишина» и в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».

«К условиям содержания в Москве у А. претензий нет, хотя он говорит, что в «Матросской Тишине» с ним проводили следственные действия в присутствии назначенного, а не нанятого родителями адвоката, но сидел он с «первоходами», не подвергался побоям, получал передачи от родственников», — добавил собеседник RT.

Как сообщал RT ранее со ссылкой на версию следствия, не позднее июня этого года Богдан А. создал в одном из мессенджеров несколько групп, в которых давал участникам различные задания.

Следствие пришло к выводу, что 14-летняя Мария и 16-летний Александр стали жертвами обвиняемого.