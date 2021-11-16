Экономист рассказал о влиянии онлайн-продаж на работу ТЦ и рынков

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук Константин Селянин рассказал о влиянии онлайн-продаж и служб доставки на работу торговых центров и рынков.
Экономист рассказал о влиянии онлайн-продаж на работу ТЦ и рынков
  • Pixabay

«В прошлом году рынок онлайн-продаж продуктов питания вырос в 40 раз. В этом году он продолжает расти», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, одним из факторов роста стали пандемия и введение QR-кодов.

По мнению Селянина, в будущем это может привести к сокращению числа продуктовых магазинов.

«Я скорее не удивлюсь, если у нас станет меньше продуктовых магазинов, потому что их столько не будет нужно. Люди станут массово заказывать товары, не приходя в магазин вообще», — сказал он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты — такие данные приводятся в исследовании Tinkoff CoronaIndex.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить