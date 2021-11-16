Экономист рассказал о влиянии онлайн-продаж на работу ТЦ и рынков

Кандидат экономических наук Константин Селянин рассказал о влиянии онлайн-продаж и служб доставки на работу торговых центров и рынков.

«В прошлом году рынок онлайн-продаж продуктов питания вырос в 40 раз. В этом году он продолжает расти», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, одним из факторов роста стали пандемия и введение QR-кодов.

По мнению Селянина, в будущем это может привести к сокращению числа продуктовых магазинов.

«Я скорее не удивлюсь, если у нас станет меньше продуктовых магазинов, потому что их столько не будет нужно. Люди станут массово заказывать товары, не приходя в магазин вообще», — сказал он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в октябре жители России наиболее заметно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты — такие данные приводятся в исследовании Tinkoff CoronaIndex.