Партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Ленинградскую область

Партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в размере 51 тыс. экземпляров поступила в Ленинградскую область.

«На склад основного лекарственного оператора региона «Ленфарм» поступила партия объёмом 51 тыс. комплектов», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что до конца недели вакцина появится в районных больницах.

Согласно рекомендациям Минздрава, данная вакцина показана тем, кто ранее переболел коронавирусом, и для повторной вакцинации.

Ранее власти Филиппин одобрили решение применять «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера вне зависимости от первой вакцины.