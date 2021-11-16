Партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Ленинградскую область
- Reuters
«На склад основного лекарственного оператора региона «Ленфарм» поступила партия объёмом 51 тыс. комплектов», — говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что до конца недели вакцина появится в районных больницах.
Согласно рекомендациям Минздрава, данная вакцина показана тем, кто ранее переболел коронавирусом, и для повторной вакцинации.
Ранее власти Филиппин одобрили решение применять «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера вне зависимости от первой вакцины.