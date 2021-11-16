В Москве сообщили об увеличении числа ипотечных договоров почти на 30%

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве число ипотечных договоров увеличилось на 29%.
В Москве сообщили об увеличении числа ипотечных договоров почти на 30%
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жильё сохраняется на высоком уровне. Так, по данным на 11 ноября, доля Москвы составляет 26,2% от общей суммы кредитов, одобренных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки», — рассказал Ефимов.

Всего с начала текущего года в Управлении Росреестра по Москве оформили 103 030 ипотечных договоров. Руководитель ведомства Игорь Майданов отметил, что это рекордные показатели за период с января по октябрь 2021 года.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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