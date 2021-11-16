Генпрокурор России прокомментировал ситуацию с распространением суррогатного алкоголя

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Генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что «в последнее время остро встала проблема распространения суррогатного алкоголя, приведшего к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны».
Генпрокурор России прокомментировал ситуацию с распространением суррогатного алкоголя
  • © Михаил Мордасов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на правительственном часе в Госдуме.

Отмечается, что «ситуация требует ужесточения государственного контроля в данной сфере и принятия нормативного правового акта, обеспечивающего учёт метанолосодержащих жидкостей с применением современных информационных систем».

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

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