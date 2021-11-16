Адвокат Андреев рассказал о поправках к основному закону о социальном страховании

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Председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры» Андрей Андреев рассказал о поправках к основному закону о социальном страховании.
Адвокат Андреев рассказал о поправках к основному закону о социальном страховании
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«С 1 января вступят в силу поправки к основному закону о социальном страховании №255-ФЗ. Они обещают новые штрафы за неподачу или нарушение сроков подачи сведений о сотрудниках организации в ФСС — 200 рублей за каждый несданный документ», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, за несвоевременную подачу данных для назначения и выплаты пособия напрямую из ФСС штраф составит 5 тыс. рублей.

Как отметил Андреев, если при подаче сведений были допущены ошибки и имела место переплата пособий работнику, то будет предусмотрен больший штраф по системе — 20% от суммы переплаты, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News рассказал об особенностях испытательного срока на работе.

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