Адвокат Андреев рассказал о поправках к основному закону о социальном страховании

Председатель совета Московской коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры» Андрей Андреев рассказал о поправках к основному закону о социальном страховании.

«С 1 января вступят в силу поправки к основному закону о социальном страховании №255-ФЗ. Они обещают новые штрафы за неподачу или нарушение сроков подачи сведений о сотрудниках организации в ФСС — 200 рублей за каждый несданный документ», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, за несвоевременную подачу данных для назначения и выплаты пособия напрямую из ФСС штраф составит 5 тыс. рублей.

Как отметил Андреев, если при подаче сведений были допущены ошибки и имела место переплата пособий работнику, то будет предусмотрен больший штраф по системе — 20% от суммы переплаты, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

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