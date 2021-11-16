В Подмосковье более 1 млн жителей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

Короткая ссылка
В пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья заявили, что в Московской области более 1 млн жителей старше 60 лет вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Подмосковье более 1 млн жителей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса
  • Reuters

Как отметили ТАСС в ведомстве, всего в регионе привились около 4,2 млн человек.

«В Московской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже более 1 млн жителей старше 60 лет», — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить