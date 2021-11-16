В Подмосковье более 1 млн жителей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса

В пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья заявили, что в Московской области более 1 млн жителей старше 60 лет вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как отметили ТАСС в ведомстве, всего в регионе привились около 4,2 млн человек.

«В Московской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли уже более 1 млн жителей старше 60 лет», — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.