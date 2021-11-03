Число привившихся от COVID-19 в Московской области превысило 4 млн
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Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«Из почти 12 тыс. коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тыс. Прививку сделали уже более 4 млн жителей региона», — отметила Стригункова.
Отмечается, что в период ограничительных мер в регионе продолжают работать более 300 пунктов вакцинации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.