Глава Минздрава Московской области Светлана Стригункова заявила, что число привившихся от COVID-19 в Московской области превысило 4 млн.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Из почти 12 тыс. коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тыс. Прививку сделали уже более 4 млн жителей региона», — отметила Стригункова.

Отмечается, что в период ограничительных мер в регионе продолжают работать более 300 пунктов вакцинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.