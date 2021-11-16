Новак рассказал о работе над вопросом корректировки топливного демпфера

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что правительство и профильные ведомства прорабатывают предложения касательно корректировки топливного демпфера на будущий год.
Новак рассказал о работе над вопросом корректировки топливного демпфера
  • РИА Новости

«Минфин и Минэнерго изучают вопрос по корректировке демпфера. Решение никаких нет. Мы этот вопрос рассматриваем», — цитирует его РИА Новости.

По словам вице-премьера, уже были проведены совещания с нефтяными компаниями и экспертами. В итоге были сформированы предложения, которые в настоящий момент изучаются.

«Мы, безусловно, должны прогнозировать ситуацию на следующий год. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение цен на уровне не выше инфляции. И правительство в этом направлении будет всё делать», — добавил Новак.

Ранее глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов заявил, что без механизма топливного демпфера бензин стоил бы дороже примерно на 15 рублей.

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