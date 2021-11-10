Глава Минэнерго: бензин стоил бы дороже на 15 рублей без топливного демпфера
- РИА Новости
Он отметил, что, несмотря на то что производители и розничные продавцы «ругают демпфер», этот механизм показал свою эффективность.
«Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15», — сказал министр.
Шульгинов добавил, что Минэнерго следит за ценами на бензин.
Ранее сообщалось, что по поручению вице-премьера Александра Новака будет проведён дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива, а также рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год.