Глава Минэнерго: бензин стоил бы дороже на 15 рублей без топливного демпфера

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Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что без механизма топливного демпфера бензин стоил бы дороже примерно на 15 рублей.
Глава Минэнерго: бензин стоил бы дороже на 15 рублей без топливного демпфера
  • РИА Новости

Он отметил, что, несмотря на то что производители и розничные продавцы «ругают демпфер», этот механизм показал свою эффективность.

«Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15», — сказал министр.

Шульгинов добавил, что Минэнерго следит за ценами на бензин.

Ранее сообщалось, что по поручению вице-премьера Александра Новака будет проведён дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива, а также рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год.

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