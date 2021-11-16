Адвокат: вторая экспертиза признала стрелявшего в гимназии Казани Галявиева вменяемым

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Вторая психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели в Санкт-Петербурге, показала, что обвиняемый в стрельбе в казанской школе Ильназ Галявиев является вменяемым.
Адвокат: вторая экспертиза признала стрелявшего в гимназии Казани Галявиева вменяемым
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС адвокат Владимир Богдан.

«Первой экспертизой он признан невменяемым, а вторая экспертиза, со слов следователя, признала его вменяемым», — сказал защитник.

При этом другой адвокат, Алексей Васильев, представлявший интересы Галявиева, рассказал RT, что защите пока не предоставили заключение второй экспертизы.

«Заключение защите не было представлено, так что пока, кроме устного заявления Следственного комитета, защита на этот счёт иной информацией не располагает. Видимо, будем обращаться в СК, чтобы получить ответ», — сказал он.

Адвокат также пояснил, что Галявиев был этапирован из Петербурга в СИЗО №1 Казани.

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.

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