Бочкарёв заявил, что готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды оценивается в 54%

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что общая строительная готовность восьмого участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД составляет 54%.

«Готовность путепровода основного хода через реку Городню оценивается в 90%. Здесь завершаются работы по устройству гидроизоляции и защитного бетонного слоя проезжей части путепровода. Началась укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия», — отметил он.

Всего на участке ЮВХ-8 строятся десять искусственных сооружений.

«Готовность путепровода через Котляковский ручей составляет 70%, уже завершён монтаж балок пролётного строения, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя проезжей части», — рассказал Бочкарёв.

В настоящее время завершается бетонирование пролётных строений путепровода через Кантемировскую улицу.

«Забетонировано 75% пролётов», — сказал Бочкарёв.

По его словам, завершение этих работ запланировано на конец ноября.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на участке строят четыре подземных пешеходных перехода.

«Один переход уже полностью готов, строительство ещё одного завершится в ближайшее время — подходят к концу отделочные работы. Ещё два перехода готовы на четверть, ведутся монолитные работы», — рассказал он.

Кравцов добавил, что на участке также строятся два очистных сооружения, котлованы уже разработаны, ведётся устройство технологических распорных систем.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды, который связывает Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.