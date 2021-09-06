Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ), который связывает Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу мэра.

«Поздравляю с окончанием большой стройки. Северо-Восточная хорда является крупнейшей городской магистралью: она соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц и проходит от Бусиновской развязки до Костинской, до Некрасовки, а также от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань. Сегодня открыты ещё два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославское», — сказал Собянин.

По его словам, в черте города остался один соединяющий Дмитровское и Ярославское шоссе участок, который должны будут запустить в 2022 году и тем самым полностью завершить строительство хорды.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.