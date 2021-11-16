В Госдуме прокомментировали проблему растущего числа ДТП с курьерами

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов прокомментировал проблему частого нарушения курьерами правил дорожного движения.

Как отметил парламентарий в беседе с «Парламентской газетой», штрафы за несвоевременную доставку товаров заставляют курьеров рисковать жизнью других людей и своей собственной.

«Стремясь избежать денежного наказания и добраться до нужного адреса в срок во что бы то ни стало, курьеры часто нарушают правила дорожного движения, что приводит к ДТП», — подчеркнул Романов.

В связи с этим он предложил ограничить законом штрафы за опоздания.

В сентябре сообщалось, что в Москве с начала года произошло около 100 ДТП с участием курьеров-велосипедистов.