В Госдуме прокомментировали проблему растущего числа ДТП с курьерами

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов прокомментировал проблему частого нарушения курьерами правил дорожного движения.
В Госдуме прокомментировали проблему растущего числа ДТП с курьерами
  • РИА Новости

Как отметил парламентарий в беседе с «Парламентской газетой», штрафы за несвоевременную доставку товаров заставляют курьеров рисковать жизнью других людей и своей собственной.

«Стремясь избежать денежного наказания и добраться до нужного адреса в срок во что бы то ни стало, курьеры часто нарушают правила дорожного движения, что приводит к ДТП», — подчеркнул Романов.

В связи с этим он предложил ограничить законом штрафы за опоздания.

В сентябре сообщалось, что в Москве с начала года произошло около 100 ДТП с участием курьеров-велосипедистов.

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