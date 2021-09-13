В Госавтоинспекции Москвы рассказали о ДТП с участием курьеров-велосипедистов
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- РИА Новости
«По итогам восьми месяцев этого года в столице зарегистрировано почти 300 ДТП с участием велосипедистов. И в каждой третьей аварии фигурировал доставщик еды. А каждое второе ДТП произошло по причине нарушения ПДД курьерами», — цитирует сообщение ТАСС.
В заявлении уточнялось, что курьеры — мигранты из Средней Азии становятся виновниками ДТП гораздо чаще, чем россияне, — в 80% случаев.
Больше всего аварий с участием курьеров произошло в центре Москвы.
В июле столичные власти заявили об обеспокоенности резким ростом ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков.