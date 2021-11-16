Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом в 54 субъектах

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом превышены в 54 субъектах России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа в случае одновременного введения может усилить их эффект.

Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.