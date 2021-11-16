Роспотребнадзор сообщил о превышении порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом в 54 субъектах
«По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 54 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавирусной инфекции «Спутник V» и гриппа в случае одновременного введения может усилить их эффект.
Иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.