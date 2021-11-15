Минобороны России подготовило проект приказа о служебной тайне
- РИА Новости
В проекте документа говорится, что к такой информации будут отнесены данные мониторинга военно-политической обстановки в мире, прогнозы военной опасности, информация о мобилизационной подготовке органов государственной власти и о научных разработках в сфере обороны. Также служебной тайной будут считаться финансирование расходов на данную сферу и данные о международном сотрудничестве в сфере коллективной безопасности.
Кроме того, к служебной информации будут отнесены воинские отчёты топографической службы, данные об обеспечении центров управления, информация из телефонных справочников Вооружённых сил, а также информация, которая раскрывает уровень «морально-политического и (или) психологического состояния личного состава».
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение в область обороны понятия служебной тайны.