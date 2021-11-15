Минобороны России подготовило проект приказа о служебной тайне

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Министерство обороны России составило перечень военных сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект приказа министерства, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.
Минобороны России подготовило проект приказа о служебной тайне
  • РИА Новости

В проекте документа говорится, что к такой информации будут отнесены данные мониторинга военно-политической обстановки в мире, прогнозы военной опасности, информация о мобилизационной подготовке органов государственной власти и о научных разработках в сфере обороны. Также служебной тайной будут считаться финансирование расходов на данную сферу и данные о международном сотрудничестве в сфере коллективной безопасности.

Кроме того, к служебной информации будут отнесены воинские отчёты топографической службы, данные об обеспечении центров управления, информация из телефонных справочников Вооружённых сил, а также информация, которая раскрывает уровень «морально-политического и (или) психологического состояния личного состава».

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение в область обороны понятия служебной тайны.

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