Путин подписал закон о гостайне в оборонной сфере

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение в область обороны понятия служебной тайны.
Путин подписал закон о гостайне в оборонной сфере
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

С полным текстом соответствующего документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

«Служебную тайну в области обороны составляют сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами власти Российской Федерации, функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по организации и выполнению мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий», — говорится в утверждённых поправках к федеральному закону «Об обороне».

Лица, которые будут разглашать информацию ограниченного доступа, будут нести за это ответственность в соответствии с российским законодательством.

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