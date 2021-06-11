Путин подписал закон о гостайне в оборонной сфере

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение в область обороны понятия служебной тайны.

С полным текстом соответствующего документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

«Служебную тайну в области обороны составляют сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами власти Российской Федерации, функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по организации и выполнению мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий», — говорится в утверждённых поправках к федеральному закону «Об обороне».

Лица, которые будут разглашать информацию ограниченного доступа, будут нести за это ответственность в соответствии с российским законодательством.