Прокурор запросил 4,5 года колонии подростку, ударившему на акции в Москве росгвардейца
- РИА Новости
«Окончательно — 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — сообщили РИА Новости в Тверской районном суде Москвы.
По версии следствия, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый «нанёс сотруднику Росгвардии удар в область ноги».
1 сентября мужчину, повредившего машину спецслужб на несанкционированной акции 23 января в Москве, приговорили к пяти годам условного срока.