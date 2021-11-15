Прокурор запросил 4,5 года колонии подростку, ударившему на акции в Москве росгвардейца

Прокурор запросил 4,5 года воспитательной колонии подростку, который ударил росгвардейца на несогласованной акции 23 января в Москве.

«Окончательно — 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — сообщили РИА Новости в Тверской районном суде Москвы.

По версии следствия, 23 января недалеко от улицы Большая Дмитровка обвиняемый «нанёс сотруднику Росгвардии удар в область ноги».

1 сентября мужчину, повредившего машину спецслужб на несанкционированной акции 23 января в Москве, приговорили к пяти годам условного срока.