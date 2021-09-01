Повредивший машину спецслужб на акции 23 января в Москве получил условный срок

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Мужчину, повредившего машину спецслужб на несанкционированной акции 23 января в Москве, приговорили к пяти годам условного срока.
Повредивший машину спецслужб на акции 23 января в Москве получил условный срок
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Тверского суда.

«Борисов Г.Б. признан виновным в совершении двух преступлений... Путём частичного сложения наказаний Борисову Г.Б. назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Наказание считать условным с испытательным сроком в течение пяти лет», — говорится в сообщении.

Тверской суд Москвы ранее назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы для студента МГУ Саида-Мухаммада Джумаева, который подрался с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе несогласованной акции.

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