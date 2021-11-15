В Нижнем Новгороде возбудили пять дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации

В Нижнем Новгороде возбуждено пять уголовных дел за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Согласно информации, дела заведены по ст. 327 УК России («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Причастным может грозить до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт Newinform, трое жителей Челябинской области подозреваются в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.