Мишустин: в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 49%

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 достиг 49%.
Мишустин: в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 49%
  • Reuters

«Сейчас уровень коллективного иммунитета в целом по стране составляет 49%. К сожалению, есть регионы, в которых темпы вакцинации недостаточны», — сказал он.

Соответствующее заявление Мишустин сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

В октябре в беседе с НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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