Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, прививка — это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем.

«О противопоказаниях может сказать только врач. Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки», — добавил премьер.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

В октябре в беседе с НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.