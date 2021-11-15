Попова заявила об эффективности принимаемых в России мер для борьбы с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об эффективности принимаемых в России мер для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Меры, которые были приняты на предыдущей неделе, на неделе, когда вводились только QR-коды, когда останавливалась работа крупных ТЦ и общепита, — всё это позволяет сегодня стабилизировать эпидситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты... эффективны», — заявила она.

Ранее сообщалось, что за неделю в России темпы вакцинации от коронавируса возросли на 6%, всего за семь дней прививку сделали более 3,2 млн человек.