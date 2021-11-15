Глава «Ритуала» рассказал о возросшей нагрузке в похоронной сфере в пандемию

Глава ГБУ «Ритуал» Артём Екимов рассказал о возросшей нагрузке в похоронной сфере на фоне пандемии коронавируса.

В интервью РБК он отметил, что служба зафиксировала пики количества погребений в Москве в июне и июле 2021 года, а также в ноябре и мае 2020 года.

По мнению Екимова, этот рост «носит характер скачкообразный» и связан с «так называемыми волнами пандемии».

«Увеличиваются, естественно, объёмы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг», — добавил он.

Как ранее рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, в последние дни ежедневно наблюдается более 1 тыс. летальных исходов от COVID-19.

По её словам, причина кроется в том, что некоторые граждане «не соблюдают ограничительные меры, не проводят профилактические меры», к которым в первую очередь относится вакцинация населения.