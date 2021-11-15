Кузнецова прокомментировала социальный бюджет на ближайшие три года

Вице-спикер Госдумы и куратор комитетов, ответственных за социальную политику и защиту семьи и детей, Анна Кузнецова рассказала о поддержке российских семей и о параметрах социального бюджета на трёхлетку.

Об этом она рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

«Самое важное, чтобы в бюджете на трёхлетку был баланс, чтобы мы всем смогли помочь, исходя из понятного объёма и ресурса, который есть. В проекте бюджета растут затраты на социальную сферу, здравоохранение и образование. Это уже сейчас понятно и ни у кого вопросов не вызывает», — сказала Кузнецова.

Она, в частности, отметила, что для себя ставит приоритетной целью работу по увеличению средств на жильё для людей с инвалидностью, которые встали на очередь до 2005 года.

«Если получится в два раза увеличить сумму и добавить 5,9 млрд к уже запланированным 5,6 млрд, то мы сможем нескольким тысячам семей помочь решить жилищный вопрос», — отметила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит из федерального бюджета более 134 млрд рублей на социальную доплату неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума.