В ФАС заверили, что введение эталонов на энерготарифы не повлечёт роста цен на электричество
«Установление тарифов эталонным методом не приведёт к негативным последствиям», — сообщает пресс-служба ФАС.
Отмечается, что данный метод установления тарифов ликвидирует тарифную дискриминацию и сформирует единые правила регулирования ТСО.
Уточняется, что на базе лучших практических моделей деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчёта операционных расходов.
В мае стало известно, что ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение.