В ФАС заверили, что введение эталонов на энерготарифы не повлечёт роста цен на электричество

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили, что введение эталонного принципа формирования тарифов на электричество для территориальных сетевых организаций (ТСО) не вызовет роста цен на электроэнергию для граждан.

«Установление тарифов эталонным методом не приведёт к негативным последствиям», — сообщает пресс-служба ФАС.

Отмечается, что данный метод установления тарифов ликвидирует тарифную дискриминацию и сформирует единые правила регулирования ТСО.

Уточняется, что на базе лучших практических моделей деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчёта операционных расходов.

В мае стало известно, что ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

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