ФАС предложила введение эталонных тарифов на тепло

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение, сообщил «Известиям» заместитель главы ведомства Виталий Королёв.
ФАС предложила введение эталонных тарифов на тепло
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Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне 2021 года.

«Они (эталоны. — RT) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — отметил Королёв.

Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций каждый год устанавливают органы регулирования в российских субъектах. Расценки основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. По словам Королёва, в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков.

В ФАС считают, что предложенная мера поможет предотвратить рост цен на теплоснабжение.

В апреле в Минэкономразвития рассказали об индексации тарифов на электроэнергию.

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