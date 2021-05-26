ФАС предложила введение эталонных тарифов на тепло
- globallookpress.com
Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне 2021 года.
«Они (эталоны. — RT) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — отметил Королёв.
Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций каждый год устанавливают органы регулирования в российских субъектах. Расценки основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. По словам Королёва, в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков.
В ФАС считают, что предложенная мера поможет предотвратить рост цен на теплоснабжение.
В апреле в Минэкономразвития рассказали об индексации тарифов на электроэнергию.