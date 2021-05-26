ФАС предложила введение эталонных тарифов на тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение, сообщил «Известиям» заместитель главы ведомства Виталий Королёв.

Отмечается, что соответствующий проект постановления правительства ФАС может опубликовать уже в июне 2021 года.

«Они (эталоны. — RT) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — отметил Королёв.

Сейчас тарифы теплоснабжающих организаций каждый год устанавливают органы регулирования в российских субъектах. Расценки основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. По словам Королёва, в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков.

В ФАС считают, что предложенная мера поможет предотвратить рост цен на теплоснабжение.

В апреле в Минэкономразвития рассказали об индексации тарифов на электроэнергию.