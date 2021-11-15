В Забайкалье двух экс-полицейских приговорили к 15 годам колонии за фальсификацию дел

Двое бывших сотрудников ОМВД России по Забайкальскому краю приговорены к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за превышение должностных полномочий и сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, в том числе с причинением тяжких последствий (ч. 1, ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России), в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (п. «б, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса России), а также в фальсификации доказательств ст. 303 Уголовного кодекса России)», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, в 2020 году подсудимые, которые на тот момент являлись оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции в посёлке Забайкальск, заключили преступный сговор для улучшения производственных показателей по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Они разработали преступную схему, по которой через своего знакомого незаконно передали порядка 100 граммов каннабиса местному жителю. Позднее подсудимые изъяли это же вещество у мужчины якобы в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Вторая их попытка изъятия незаконно переданных наркотиков у другого человека была успешно пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ранее управление МВД России по Забайкальскому краю завело уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.