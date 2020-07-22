В Забайкальском крае завели дело по факту легализации денежных средств

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Управление МВД России по Забайкальскому краю завело уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.
В Забайкальском крае завели дело по факту легализации денежных средств
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По имеющимся данным, летом 2019 года оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли межрегиональный канал поставки в Читу. Доход от противоправной деятельности оценивался более чем в 27 млн рублей.

В ходе следствия установлено, что организатор преступного сообщества легализовала 21 млн рублей. Она использовала банковские счета, оформленные на третьих лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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