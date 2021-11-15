В Сахалинской области произошёл пожар в лицее
«Поступило сообщение о возгорании в лицее № 1 по адресу: ул. Комсомольская, 191А», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались свыше 300 человек.
При разведке обстановки было установлено, что задымление случилось в результате короткого замыкания в электрощите.
Погибших и пострадавших нет. Возгорание ликвидировано. Причины инцидента выясняются.
В мае спасатели ликвидировали пожар в частной гостинице в Южно-Сахалинске, где нашли тело человека.