В Сочи дали прогноз по числу туристов в новогодние праздники

Замглавы города Сочи Инна Петухова дала прогноз по числу туристов в новогодние праздники. Её заявление опубликовано на официальном портале города-курорта Сочи.

«Во время новогодних каникул ожидаем, что наш город посетят не менее 250 тыс. туристов. Мы понимаем всю меру ответственности. Второй год подряд санаторно-курортная отрасль работает в условиях пандемии коронавируса. Как и в прошлом сезоне, на горных курортах Сочи будут действовать дополнительные меры противовирусной безопасности», — заявила замглавы города Сочи Инна Петухова.

Отмечается, что в городе уже началась подготовка к зимнему туристическому сезону.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», курорты Краснодарского края, Крым и Ленинградская область были названы самыми популярными направлениями в России для зимнего отдыха.