В Башкирии при столкновении двух легковых машин пострадали шесть человек
- РИА Новости
«В 14:05 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Белорецком районе на 35-м км автодороги Белорецк — Стерлитамак произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «прибывшие к месту пожарные подразделения произвели деблокирование пострадавших».
«Всего в автомобилях находились десять человек, в том числе четверо детей. Погибших нет, травмированы шесть человек, в том числе один ребёнок», — рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на автодороге Севастополь — Ялта пострадали 12 человек.