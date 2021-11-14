В Башкирии при столкновении двух легковых машин пострадали шесть человек

На трассе Белорецк — Стерлитамак в Башкирии столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадали шесть человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«В 14:05 мск в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Белорецком районе на 35-м км автодороги Белорецк — Стерлитамак произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «прибывшие к месту пожарные подразделения произвели деблокирование пострадавших».

«Всего в автомобилях находились десять человек, в том числе четверо детей. Погибших нет, травмированы шесть человек, в том числе один ребёнок», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом на автодороге Севастополь — Ялта пострадали 12 человек.