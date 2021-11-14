Володин рассказал о штрафах за езду без диагностической карты

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За езду без диагностической карты в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) будут штрафовать только тех водителей, для которых ТО останется обязательным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин рассказал о штрафах за езду без диагностической карты
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин добавил, что во избежание разночтений и ошибок в правоприменении положения ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях будут уточнены. Этим займутся профильные комитеты Госдумы по транспорту и законодательству.

Ранее стало известно, что в октябре власти аннулируют диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не проводился техосмотр.

Сотрудник, который выдал карту без техосмотра автомобиля, будет привлечён к административной ответственности.

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