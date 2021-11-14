Володин рассказал о штрафах за езду без диагностической карты
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- РИА Новости
«Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — написал он в своём Telegram-канале.
Володин добавил, что во избежание разночтений и ошибок в правоприменении положения ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях будут уточнены. Этим займутся профильные комитеты Госдумы по транспорту и законодательству.
Ранее стало известно, что в октябре власти аннулируют диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не проводился техосмотр.
Сотрудник, который выдал карту без техосмотра автомобиля, будет привлечён к административной ответственности.