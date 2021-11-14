Володин рассказал о штрафах за езду без диагностической карты

За езду без диагностической карты в случае принятия законопроекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) будут штрафовать только тех водителей, для которых ТО останется обязательным, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин добавил, что во избежание разночтений и ошибок в правоприменении положения ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях будут уточнены. Этим займутся профильные комитеты Госдумы по транспорту и законодательству.

Ранее стало известно, что в октябре власти аннулируют диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не проводился техосмотр.

Сотрудник, который выдал карту без техосмотра автомобиля, будет привлечён к административной ответственности.