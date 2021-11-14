В России начался новый этап розыгрыша призов среди вакцинированных от COVID-19

Среди привитых от коронавирусной инфекции россиян дополнительно разыграют денежные призы — соответствующее постановление правительства вступило в силу 14 ноября.

По данным РИА Новости, подарки в размере 100 тыс. рублей получат 1 тыс. человек. Принять участие в акции смогут все привитые любой отечественной вакциной до проведения розыгрыша.

Отмечается, что если прививка состоит из двух компонентов, то одним из условий является вакцинация обоими компонентами. Победителей определяет компьютер на основании информации из Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Деньги будут выплачивать на протяжении полугода с даты проведения розыгрыша.

Ранее стало известно, что кабмин продлил срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19.