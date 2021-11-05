Кабмин продлил срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19

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Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, будет продлена до конца года. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Кабмин продлил срок проведения розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что «благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тысяч человек». 

В кабмине напомнили, что «розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября и по прежним правилам должен был завершиться 1 декабря».

«Теперь срок продлён до 31 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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