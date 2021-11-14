Собянин рассказал об обновлении подвижного состава метро в течение трёх лет

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В Москве планируется в течение трёх лет обновить подвижной состав метро, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия 1».
Собянин рассказал об обновлении подвижного состава метро в течение трёх лет
  • РИА Новости

«В течение трёх лет у нас будет самый молодой и самый современный подвижной состав метрополитена. На 80% он будет обновлён», — цитирует его Интерфакс.

По словам мэра Москвы, город занимает первое место в мире по темпам обновления подвижного состава в метро. Он добавил, что состояние общественного транспорта в российской столице десять лет назад было неудовлетворительным, однако эту ситуацию удалось изменить.

Ранее Московский метрополитен получил премию «Транспортная безопасность России — 2021». Церемония вручения прошла в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика».

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