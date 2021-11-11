Метро Москвы получило премию «Транспортная безопасность России — 2021»

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Московский метрополитен получил премию «Транспортная безопасность России — 2021».
Метро Москвы получило премию «Транспортная безопасность России — 2021»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

«Церемония вручения прошла в рамках научно-практической конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика». Поздравляем коллег и гордимся», — заявили в ведомстве.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в столице принимаются необходимые меры для безопасной работы транспорта.

«Помимо настоящих профессионалов, которые работают в нашей службе безопасности, у нас есть и самое современное техническое оснащение — система распознавания лиц, благодаря которой с сентября 2020 года удалось задержать более 2,5 тыс. человек, находящихся в розыске», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в столичном метро отремонтировали более 70 эскалаторов. Ещё около 80 планируется отремонтировать до конца года.

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