В московском метро отремонтировали более 70 эскалаторов с начала года

Короткая ссылка
С начала 2021 года в столичном метро отремонтировали более 70 эскалаторов. Ещё около 80 планируется отремонтировать до конца года.
В московском метро отремонтировали более 70 эскалаторов с начала года
  • © Пресс-служба Московского метрополитена

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. Всего в метро свыше 1 тыс. эскалаторов, и каждый периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в год в метро обновляют не менее 100 машин.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить