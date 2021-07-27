В московском метро отремонтировали более 70 эскалаторов с начала года

С начала 2021 года в столичном метро отремонтировали более 70 эскалаторов. Ещё около 80 планируется отремонтировать до конца года.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. Всего в метро свыше 1 тыс. эскалаторов, и каждый периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в год в метро обновляют не менее 100 машин.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.