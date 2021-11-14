В России за сутки зафиксировали 1219 смертей из-за коронавируса
- РИА Новости
Общее число летальных исходов — 255 386.
Накануне скончался 1241 пациент.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что рост числа смертей среди пациентов с COVID-19 в стране вызывает особую тревогу.
Вице-премьер рассказала, что летальные случаи фиксируются, как правило, среди граждан старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями и не вакцинированных от COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз по ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.