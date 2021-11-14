В Иркутской области завели дело по факту двойного убийства

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В посёлке Залари Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента между местными жителями и рабочими одного из строительных объектов, в результате которого погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, е, ж» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — сообщает пресс-служба.

По данным следствия, конфликт произошёл между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке. Они устроили драку, в ходе которой нанесли друг другу телесные повреждения, позднее злоумышленники подожгли строительный вагончик.

В результате инцидента скончались два человека, ещё пятеро мужчин были госпитализированы в медучреждение.

На данный момент все подозреваемые установлены, расследование дела продолжается.

Ранее в Нижегородской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены и её брата.

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